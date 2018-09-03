Росстат засекретил «оружейную» часть ВВП

В новых данных о динамике, объемах и структуре валового продукта России , опубликованных Росстатом в августе, оказалась секретная часть. В неё входят данные о вооружении и информационной собственности, на которые приходится доля в 4,7% ВВП.

Обновленные сведения Росстата опубликовал появились в рамках новой методологической системы, при которой в расчетах учитывают траты на некоторые вооружения и результаты научных работ. Сведения об этой части, добавляющей к номинальному ВВП триллионы рублей, в документе не раскрываются. В статистическом ведомстве это объяснили требованиями законодательства о гостайне, пишет РБК.

Траты на покупку вооружений и создание продуктов интеллектуальной ценности в 2016 году составила около 4,1 трлн рублей, то есть 4,75% годового ВВП.

В Росстате не пояснили, считаются ли расходы в категории «Продукты интеллектуальной собственности» государственной тайной сами по себе, либо их засекретили для сокрытия данных о военных тратах.