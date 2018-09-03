Росстат засекретил «оружейную» часть ВВП 

В новых данных о динамике, объемах и структуре валового продукта России, опубликованных Росстатом в августе, оказалась секретная часть. В неё входят данные о вооружении и информационной собственности, на которые приходится доля в 4,7% ВВП.
Обновленные сведения Росстата опубликовал появились в рамках новой методологической системы, при которой в расчетах учитывают траты на некоторые вооружения и результаты научных работ. Сведения об этой части, добавляющей к номинальному ВВП триллионы рублей, в документе не раскрываются. В статистическом ведомстве это объяснили требованиями законодательства о гостайне, пишет РБК.
Траты на покупку вооружений и создание продуктов интеллектуальной ценности в 2016 году составила около 4,1 трлн рублей, то есть 4,75% годового ВВП.
В Росстате не пояснили, считаются ли расходы в категории «Продукты интеллектуальной собственности» государственной тайной сами по себе, либо их засекретили для сокрытия данных о военных тратах.
В марте помощник президент Владимир Кожин заявил, что России удалось не просто выполнить, а даже перевыполнить план по объёмам оружейного экспорта, который был составлен на 2017 год.