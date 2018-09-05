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Жителя Камчатки осудят за убийство полугодовалой дочери
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Жителя Камчатки осудят за убийство полугодовалой дочери 

360tv.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Житель Камчатки убил четырехмесячную дочь. Следователи закончили расследование уголовного дела. Об этом сообщил РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ».
33-летний житель села Тигиль в пьяном состоянии разозлился на четырехмесячную дочь, которая криками мешала ему спать ночью 11 июля. Он взял младенца и сильно ударил головой о спинку кровати. Ребенок скончался сразу.
Мать девочки в момент преступления распивала алкоголь в гостях. В отношении женщины завели уголовное дело за неисполнение родительских обязанностей.
Также следователи изучили дело об убийстве девочки и завели уголовное дело в отношении отца. Его направили на рассмотрение в суд.
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