В Москве возбуждено уголовное дело из-за убийства сотрудника полиции

МОСКВА , 3 сентября. / ТАСС /. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с убийством сотрудника полиции в московском метро. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Главным следственным управлением Следственного комитета по Москве возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника полиции")", — сказала она.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи.

3 сентября около полуночи на станции метро «Курская» неизвестный из огнестрельного оружия застрелил сотрудника полиции.