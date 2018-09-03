Ещё
В Москве возбуждено уголовное дело из-за убийства сотрудника полиции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве возбуждено уголовное дело из-за убийства сотрудника полиции 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с убийством сотрудника полиции в московском метро. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.
"Главным следственным управлением Следственного комитета по Москве возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника полиции")", — сказала она.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи.
3 сентября около полуночи на станции метро «Курская» неизвестный из огнестрельного оружия застрелил сотрудника полиции.
ТАСС: последние новости
Число желающих проститься с Захарченко в центре Донецка увеличилось до 70 тыс. CNN не покажет шоу с участием Азии Ардженто из-за обвинений в домогательствах В Чебоксарах открылся Чувашский кадетский корпус для подготовки специалистов ВКС
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полицейского застрелили в московском метро83
На прощании с Кобзоном произошло ЧП476
«Ташкент» сделал первое заявление после гибели Захарченко868
Стало известно о «жестких» переговорах Путина и Порошенко1012
Маккейн оставил «послание» Путину и Трампу469
Видео
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия Войска
00:43
Форма, репосты и поборы: чего боятся родители школьников
Образование Статьи
01:04
Пугачевой поставили страшный диагноз
Шоу-бизнес
00:51
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Общество Социология
00:38
Отменить запрет: Наташа Королева судится с Украиной
Шоу-бизнес Статьи
01:26
«Нужна была провокация»: как сбили «Боинг» над Сахалином
Происшествия Статьи
04:02
«Украина готовит наступление после убийства Захарченко»
В мире Статьи
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение