Источник: в Москве объявлен план «Сирена» после убийства полицейского

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, план был объявлен в связи с розыском неизвестного мужчины, который застрелил полицейского.

Как отмечается, план «Сирена» объявляется для розыска вооруженных или особо опасных преступников.

Ранее сообщалось, что МВД подтвердило информацию об убийстве полицейского в Москве.

3 сентября СМИ сообщили, что неизвестный мужчина застрелил сотрудника полиции на станции метро «Курская».

Как отмечалось, злоумышленник скрылся с места преступления.