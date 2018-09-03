Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в московском метро

Москве задержан подозреваемый по делу об убийстве полицейского на станции метро «Курская». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, в настоящее время подозреваемый доставляется в отдел полиции для проведения следственных действий.

Ранее 3 сентября сообщалось, что около полуночи на станции метро «Курская» неизвестный из огнестрельного оружия причинил ранение сотруднику полиции, который от полученных травм скончался. В Москве и в области был объявлен план «Сирена». Разыскивался мужчина кавказской или азиатской внешности.