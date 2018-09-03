Ещё
Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в московском метро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в московском метро 

Lenta.ru + ещё 15 29 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В Москве задержан подозреваемый по делу об убийстве полицейского на станции метро «Курская». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
По ее словам, в настоящее время подозреваемый доставляется в отдел полиции для проведения следственных действий.
Ранее 3 сентября сообщалось, что около полуночи на станции метро «Курская» неизвестный из огнестрельного оружия причинил ранение сотруднику полиции, который от полученных травм скончался. В Москве и в области был объявлен план «Сирена». Разыскивался мужчина кавказской или азиатской внешности.
По факту убийства возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» (ст.317 УК РФ) и «Незаконный оборот огнестрельного оружия» (ст.222 УК РФ).
Последние новости
За что пытались убить Кобзона и что сгубило его на самом деле Дочки Порошенко не смогли поступить в институт Выявлен новый признак скорой смерти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Передун»: Порошенко высмеяли за «подарок» ВСУ
Совратившую подростка Ардженто выкинули из шоу
Найден пропавший российский вертолет Ми-8
В США оценили шансы Украины вернуть Крым
В российских учениях увидели сигнал всему миру
Видео
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия Войска
00:43
Форма, репосты и поборы: чего боятся родители школьников
Образование Статьи
01:04
Пугачевой поставили страшный диагноз
Шоу-бизнес
00:51
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Общество Социология
00:38
Отменить запрет: Наташа Королева судится с Украиной
Шоу-бизнес Статьи
01:26
«Нужна была провокация»: как сбили «Боинг» над Сахалином
Происшествия Статьи
04:02
«Украина готовит наступление после убийства Захарченко»
В мире Статьи
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение