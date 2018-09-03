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В московском метро убили полицейского
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В московском метро убили полицейского
РИА Новости
1 час назад
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РАЗЫСКИВАЕТ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УБИЙСТВЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЯ НА СТАНЦИИ МЕТРО «КУРСКАЯ» — МВД
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