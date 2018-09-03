Следователи ищут злоумышленника, напавшего на полицейского в Москве 

Стало известно о происшествии в Москве в понедельник, 3 сентября.
Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после инцидента, случившегося в столице.
По предварительным сводкам с места происшествия, неизвестный атаковал полицейского, после чего скрылся.
В результате чего московские следователи ввели план «Сирена», чтобы задержать нападавшего мужчину.
— На станции метро «Курская» (Кольцевая) мужчина с ножом напал на стражей порядка и нанес ножевые ранения полицейскому, — рассказали агентству городских новостей «Москва» в экстренном подразделении.
В настоящий момент подробности данного инцидента выясняются.