Следователи ищут злоумышленника, напавшего на полицейского в Москве

Стало известно о происшествии в Москве в понедельник, 3 сентября.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после инцидента, случившегося в столице.

По предварительным сводкам с места происшествия, неизвестный атаковал полицейского, после чего скрылся.

В результате чего московские следователи ввели план «Сирена», чтобы задержать нападавшего мужчину.

— На станции метро «Курская» (Кольцевая) мужчина с ножом напал на стражей порядка и нанес ножевые ранения полицейскому, — рассказали агентству городских новостей «Москва» в экстренном подразделении.

В настоящий момент подробности данного инцидента выясняются.