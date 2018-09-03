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Следователи ищут злоумышленника, напавшего на полицейского в Москве
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Следователи ищут злоумышленника, напавшего на полицейского в Москве 

Вечерняя Москва 1 час назад
Стало известно о происшествии в Москве в понедельник, 3 сентября.
Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после инцидента, случившегося в столице.
По предварительным сводкам с места происшествия, неизвестный атаковал полицейского, после чего скрылся.
В результате чего московские следователи ввели план «Сирена», чтобы задержать нападавшего мужчину.
— На станции метро «Курская» (Кольцевая) мужчина с ножом напал на стражей порядка и нанес ножевые ранения полицейскому, — рассказали агентству городских новостей «Москва» в экстренном подразделении.
В настоящий момент подробности данного инцидента выясняются.
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