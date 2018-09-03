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Подозреваемый в убийстве полицейского в московском метро доставлен в полицию
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Подозреваемый в убийстве полицейского в московском метро доставлен в полицию 

Газета.Ru + ещё 26 46 минут назад
Мужчина, который был задержан по подозрению в убийстве сотрудника правоохранительных органов на станции метро «Курская» был доставлен в отдел полиции с целью проведения следственных действий, передает РИА «Новости».
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подозреваемый в убийстве полицейского в Москве был задержан.
СМИ сообщили, что в Москве объявлен план «Сирена» после убийства полицейского на станции метро «Курская», злоумышленник скрылся с места преступления.
Позже в МВД подтвердили информацию об убийстве полицейского в Москве.
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