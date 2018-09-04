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Источник рассказал, где работал обвиняемый в убийстве полицейского в Москве
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Источник рассказал, где работал обвиняемый в убийстве полицейского в Москве 

РИА Новости + ещё 51 43 минуты назад
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Обвиняемый в убийстве полицейского на станции метро «Курская» в Москве работал на момент преступления на крупной кондитерской фабрике «Рот Фронт», сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Преступление произошло в ночь на понедельник около полуночи на станции метро «Курская». Мужчина выстрелил в сотрудника полиции 1995 года рождения, который от полученных травм скончался. Подозреваемый был задержан. Как заявил источник РИА Новости, по предварительным данным, мужчина выхватил табельное оружие у полицейского и выстрелил сержанту в голову. Сам задержанный своей вины не признает.
"На момент задержания он занимал должность оператора на кондитерской фабрике «Рот Фронт», ранее не судим. Мужчина зарегистрирован в Оренбурге, проживает в Москве", — пояснил источник.
В настоящее время ему предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь полицейского. По уголовному делу назначены физико-химическая, баллистическая, дактилоскопическая, медико-криминалистическая и иные судебные экспертизы. С обвиняемым проведены опознание, очные ставки и другие следственные действия. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о его аресте.
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