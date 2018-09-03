Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в столичном метро

Мужчина, подозреваемый в убийстве полицейского на станции метро «Курская» Кольцевой линии Московского метрополитена, задержан правоохранителями. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий столичными полицейскими был задержан подозреваемый в причинении смертельного ранения сотруднику полиции на станции метро «Курская». В настоящее время он доставляется в отдел полиции для проведения следственных действий», — сказала И. Волк.