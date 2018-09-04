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Источник: С места убийства полицейского в метро изъяли табельный пистолет и одну пулю
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Источник: С места убийства полицейского в метро изъяли табельный пистолет и одну пулю 

Агентство «Москва» + ещё 4 1 час назад
С места убийства сержанта полиции на станции «Курская» Кольцевой линии столичного метрополитена изъяты табельный пистолет погибшего и выпущенная из него пуля. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«Из подсобного помещения станции «Курская», где обнаружено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением лобной области головы, изъяты принадлежавшие потерпевшему табельный пистолет Макарова, два магазина к нему, 15 патронов калибра 9 мм, наручники, а также гильзу и пулю», — сказал собеседник агентства.
Также источник добавил, что по данным следствия, обвиняемый в убийстве правоохранителя 42-летний Нурлан Муратов снимает квартиру на ул. Кастанаевская и работает оператором на кондитерской фабрике «Рот Фронт». К уголовной ответственности ранее не привлекался. Мужчину задержали утром 3 сентября в вестибюле станции метро «Павелецкая».
Ранее Агентство «Москва» сообщало о том, что ночью 3 сентября неизвестный мужчина застрелил полицейского на станции метро «Курская», после чего скрылся с места преступления. В некоторых СМИ появлялась информация о том, что убийца стрелял из собственного оружия.
СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По данным следствия, погибший остановил преступника для проверки документов. В ходе розыска полицейские задержали подозреваемого. Следствие предъявило Н. Муратову обвинение и ходатайствует о его аресте.
Как писала газета «Известия», на допросе фигурант отрицал свою вину. Мужчина заявил, что накануне задержания выпил несколько бутылок водки в компании знакомых. Документов у него при себе не было. Приезжий утверждал, что не стрелял в сотрудника МВД, а тот якобы сам свел счеты с жизнью.
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