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Женщина путешествовала в чемодане
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Женщина путешествовала в чемодане 

Рамблер 53 минуты назад
Пограничники на таможенно-пропускном пункте грузинско-турецкой границы обнаружили женщину, пытавшуюся нелегально проникнуть на территорию Турции. Внимание сотрудников таможни привлёк чемодан 24-летнего гражданина Грузии, оказалось, что в нём путешествовала 27-летняя уроженка Узбекистана. Таким незатейливым и опасным способом она решила попасть в Турцию, пытаясь обойти запрет на легальный въезд в страну. Однако хитроумный план с лёгкостью удалось раскрыть. И на этот раз рискованное путешествие будет иметь серьёзные последствия — в отношении женщины и её пособника возбудили уголовное дело, оба злоумышленника задержаны.
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