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В Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе
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В Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Полицейские задержали жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в стрельбе на улице Костюшко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
По словам представителя МВД, мужчина был задержан, у него изъяли ружье. Также отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее очевидцы сообщили, что мужчина устроил стрельбу из окна дома в Санкт-Петербурге, он сделал два или три выстрела. Позднее стало известно, что мужчина стрелял из ружья, на которое у него имелась лицензия, полицейские связались с его родственниками, чтобы подключить их к переговорам.
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