На Алтае нашли вмерзшее в лед тело альпиниста 

Следственный комитет по Алтайскому краю разбирается обстоятельствах гибели альпиниста, тело которого было найдено спустя три года после исчезновения, сообщает информагентство Nation News.
В горы Алтая отправилась группа альпинистов, на одной из вершин покорители гор сделали ужасающую находку. Во льду они обнаружили тело мужчины.
Прибывшая на место следственная группа и спасатели смогли предварительно установить личность погибшего. Скорее всего, тело принадлежит 49-летнему местному жителю, который отправился в горе еще в мае 2014. Пропавшего тогда долго искали, но безуспешно.
Сейчас экспертам предстоит провести ряд исследований, чтобы достоверно установить личность погибшего.