На Алтае нашли вмерзшее в лед тело альпиниста

Следственный комитет по Алтайскому краю разбирается обстоятельствах гибели альпиниста, тело которого было найдено спустя три года после исчезновения, сообщает информагентство Nation News.

горы Алтая отправилась группа альпинистов, на одной из вершин покорители гор сделали ужасающую находку. Во льду они обнаружили тело мужчины.

Прибывшая на место следственная группа и спасатели смогли предварительно установить личность погибшего. Скорее всего, тело принадлежит 49-летнему местному жителю, который отправился в горе еще в мае 2014. Пропавшего тогда долго искали, но безуспешно.

Сейчас экспертам предстоит провести ряд исследований, чтобы достоверно установить личность погибшего.