Житель Ивановской области совершил разбойное нападение на свою сестру

Полицейские задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на сестру, сообщает управление МВД России по Ивановском области.

По данным полиции, в одной из деревень Шуйского района нетрезвый злоумышленник пришел к сестре и стал требовать деньги, угрожая ножом. Напуганная женщина отдала брату золотые серьги, два мобильных телефона, смарт-часы и 35 000 рублей.

После того, как подозреваемый скрылся, потерпевшая обратилась в органы внутренних дел. Мужчину задержали, подозреваемый ранее был судим за грабеж.