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Житель Ивановской области совершил разбойное нападение на свою сестру
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Житель Ивановской области совершил разбойное нападение на свою сестру 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Полицейские задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на сестру, сообщает управление МВД России по Ивановском области.
По данным полиции, в одной из деревень Шуйского района нетрезвый злоумышленник пришел к сестре и стал требовать деньги, угрожая ножом. Напуганная женщина отдала брату золотые серьги, два мобильных телефона, смарт-часы и 35 000 рублей.
После того, как подозреваемый скрылся, потерпевшая обратилась в органы внутренних дел. Мужчину задержали, подозреваемый ранее был судим за грабеж.
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