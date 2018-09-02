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В Донецке простились с Александром Захарченко
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В Донецке простились с Александром Захарченко 

Российская Газета + ещё 47 35 минут назад
Фото: Российская Газета
Приблизительно 200 тысяч человек проводили главу Донецкой народной республики Александра Захарченко. Из России приехали глава Крыма Сергей Аксенов, несколько депутатов Госдумы, в том числе Наталья Поклонская, члены Совета Федерации. Луганская народная республика была представлена и.о. главы ЛНР Леонидом Пасечником, а Южная Осетия — президентом Анатолием Бибиловым. Делегацию из Абхазии возглавил вице-премьер Астамур Кецба.
Александр Захарченко был настоящим другом и патриотом. Человек, каких не много на нашей земле. Я уверен, что он всегда будет с нами рядом. Это был надежный человек, человек слова", — отметил депутат Госдумы Андрей Козенко.
"Я знаю, чего он хотел, я знаю, о чем он мечтал. Вроде бы его лишили жизни, но получилось совершенно наоборот: лишив его жизни, они обессмертили его имя. И это имя сегодня в ДНР является символом свободы", — заявил со своей стороны Анатолий Бибилов.
Гроб с телом Захарченко на лафете артиллерийского орудия был доставлен к зданию администрации главы ДНР, а затем на кладбище Донецкое море. Похоронен Захарченко возле своих соратников Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви).
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