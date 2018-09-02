В Донецке простились с Александром Захарченко

Александр Захарченко был настоящим другом и патриотом. Человек, каких не много на нашей земле. Я уверен, что он всегда будет с нами рядом. Это был надежный человек, человек слова", — отметил депутат Госдумы Андрей Козенко

"Я знаю, чего он хотел, я знаю, о чем он мечтал. Вроде бы его лишили жизни, но получилось совершенно наоборот: лишив его жизни, они обессмертили его имя. И это имя сегодня в ДНР является символом свободы", — заявил со своей стороны Анатолий Бибилов.