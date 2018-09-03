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Гражданин Грузии пытался пронести в Турцию девушку в чемодане
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Гражданин Грузии пытался пронести в Турцию девушку в чемодане 

Авторадио + ещё 7 2 часа назад
Фото: Газета Кемерова
Турецкие пограничники задержали в аэропорту гражданина Грузии, который пытался в багаже пронести через границу девушку. Все произошло на пункте пропуска «Сарпи». Мужчина с большим чемоданом на таможенном контроле вызвал подозрение у правоохранителей. Путешественника попросили открыть багаж. Судя по кадрам, опубликованным в интернете, в чемодане его спутница просидела немало, разогнуться у нее получилось не сразу. Как выяснилось, гражданке Узбекистана запретили въезд в Турцию. И она решила пересечь границу таким способом.
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