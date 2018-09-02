Более 20 рейсов отменено и задержано в московских аэропортах

Информация актуальна на 2:40. В воскресенье, 2 сентября, появились данные, что в расписании столичных воздушных гаваней произошли изменения. Так, есть сведения, что в Москве задерживается и отменяется 23 авиарейса. Такая информация представлена на сайте «Яндекс. Расписания». В Домодедово 10 вылетов задержано, шесть отменено. Во Внуково четыре рейса задерживается и два отменяется. В московском Шереметьево сегодня был задержан только один авиарейс. Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов: ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО