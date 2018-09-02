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Более 20 рейсов отменено и задержано в московских аэропортах
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Более 20 рейсов отменено и задержано в московских аэропортах 

Вечерняя Москва 12 часов назад
Информация актуальна на 2:40.
В воскресенье, 2 сентября, появились данные, что в расписании столичных воздушных гаваней произошли изменения. Так, есть сведения, что в Москве задерживается и отменяется 23 авиарейса.
Такая информация представлена на сайте «Яндекс. Расписания».
В Домодедово 10 вылетов задержано, шесть отменено. Во Внуково четыре рейса задерживается и два отменяется. В московском Шереметьево сегодня был задержан только один авиарейс.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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