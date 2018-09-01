Задействованные в инциденте в Солсбери автомобили утилизируют

Автомобили экстренных служб, использованные при инциденте в Солсбери, доставили на полигон. Количество машин не уточняется.

В британском министерстве по защите окружающей среды, продовольствию и сельскому хозяйству рассказали, что автомобили экстренных служб, которые были использованы при инциденте в Солсбери, доставлены для последующей утилизации на полигон для опасных отходов. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам представителя ведомства, в Южном Уилтшире, где были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, а затем двое граждан Великобритании , продолжаются очистительные работы. Несколько машин, которые были задействованы для устранения последствий инцидента в марте, отправили на полигон для опасных отходов.

По словам представителей ведомства, использование полигона безопасно для населения, так как он полностью герметизирован и строго регулируется. Министерство не уточнило, о каком именно количестве автомобилей идет речь.

Напомним, что 4 марта в британском городе Солсбери были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Соединенное Королевство считает, что к инциденту причастна Россия. Москва все обвинения отрицает.

В июле в городе Эймсбери мужчина и женщина отравились неизвестным веществом и были госпитализированы в критическом состоянии. В Скотленд-Ярде сообщили, что они были отравлены тем же веществом, что и Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери. Позже пострадавшая в Эймсбери скончалась.

Ранее стало известно, что Лондон отказывается взаймодействовать с Москвой и проводить прозрачное расследование инцидентов в Солсбери и Эймсбери. Представитель российского диппредставительства в Великобритании подчеркнул, что Москву беспокоят попытки Лондона увязать случившееся в Эймсбери с отравлением Скрипалей.