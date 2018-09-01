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«Интер» в гостях разгромил «Болонью»
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«Интер» в гостях разгромил «Болонью» 

Советский спорт + ещё 5 17 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В составе миланской команды голами отметились Раджа Найнгголан, Антонио Кандрева и Иван Перишич.
После этой игры «Интер» набрал четыре очка и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице. «Болонья» с одним баллом занимает 16-е место.
В следующем туре «Интер» на своем поле примет «Парму», а «Болонья» в гостях встретится с «Дженоа».
Чемпионат Италии 3-й тур  «Болонья» — «Интер» — 0:3 (0:0)
Голы: 0:1 — Наингголан (66), 0:2 — Кандрева (82), 0:3 — Перишич (84).
«Болонья»: Скорупски, Ларангейра, Хеландер, Дейкс, Де Майо (Орсолини, 72), Джемаили, Поли (Оквонкво, 75), Пульгар, Маттьелло, Фальчинелли (Дестро, 79), Сантандер.
«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Д`Амброзио (Врсалько, 85), Асамоа, Перишич, Гальярдини, Политано, Наингголан (Весино, 78), Кейта Бальде (Кандрева, 79), Брозович.
Предупреждения: Джемаили (60), Гальярдини (88).
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