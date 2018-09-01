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Интер разгромил «Болонью» и одержал первую победу в сезоне
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Интер разгромил «Болонью» и одержал первую победу в сезоне 

Газета.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В матче третьего тура итальянской Серии A миланский «Интер» впервые победил в этом сезоне, разгромив «Болонью» со счетом 3:0, сообщает Sport24.
Первый мяч за итальянский клуб оформил хавбек миланцев Раджа Наингголан на 67-ой минуте игры, который в это межсезонье перешел из столичной «Ромы». На 82-й минуте полузащитник сборной Италии Антонио Кандрева удвоил лидерство «Интера», а спустя еще три минуты вице-чемпион мира 2018 года в составе сборной Хорватии Иван Перишич поставил точку в этом матче.
Благодаря этому результату «Интер» в турнирной таблице поднялся на седьмое место, имея в копилке четыре очка. «Болонья» же в свою очередь занимает 17-ую позицию, имея в активе лишь один набранный балл.
Ранее «Милан» вырвал победу над «Ромой» в матче третьего тура чемпионата Италии.
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