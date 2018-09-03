Полиция задержала устроившего стрельбу в столичном автосервисе

Правоохранители задержали мужчину, открывшего стрельбу в автосервисе в районе Тропарево-Никулино на западе Москвы , сообщили в столичном главке МВД . Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел 1 сентября по адресу улица Анохина, дом 38, корпус 2.

"Прибывшими на место полицейскими по вышеуказанному адресу он был обнаружен с огнестрельным ранением грудной клетки и брюшной полости для оказания помощи доставлен в медицинское учреждение", — цитирует Агентство «Москва» сообщение пресс-службы.

По данным МВД, в автосалоне произошел конфликт, в ходе которого неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в пострадавшего, а затем скрылся на автомобиле Infiniti.

Злоумышленник был задержан после объявления в столице плана «Перехват». Вместе с ним в ОМВД доставлены трое пассажиров Infiniti. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что на улице Академика Анохина в Москве во время ссоры произошла стрельба.