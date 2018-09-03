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Полиция задержала устроившего стрельбу в столичном автосервисе
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Полиция задержала устроившего стрельбу в столичном автосервисе 

Москва24 + ещё 3 1 час назад
Фото: Москва24
Правоохранители задержали мужчину, открывшего стрельбу в автосервисе в районе Тропарево-Никулино на западе Москвы, сообщили в столичном главке МВД. Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел 1 сентября по адресу улица Анохина, дом 38, корпус 2.
"Прибывшими на место полицейскими по вышеуказанному адресу он был обнаружен с огнестрельным ранением грудной клетки и брюшной полости для оказания помощи доставлен в медицинское учреждение", — цитирует Агентство «Москва» сообщение пресс-службы.
По данным МВД, в автосалоне произошел конфликт, в ходе которого неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в пострадавшего, а затем скрылся на автомобиле Infiniti.
Злоумышленник был задержан после объявления в столице плана «Перехват». Вместе с ним в ОМВД доставлены трое пассажиров Infiniti. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что на улице Академика Анохина в Москве во время ссоры произошла стрельба.
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