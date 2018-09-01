Ещё
Злоумышленник задушил жертву и спрятал ее тело в подвале дома в Тихвине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Злоумышленник задушил жертву и спрятал ее тело в подвале дома в Тихвине 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Неделю назад женщина отправилась в один из частных домов Тихвина, после чего пропала и ее местонахождение было не установлено. Бывший сожитель дочери потерпевшей задушил ее и спрятал тело в подвале дома.
Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе Следкома РФ по Ленобласти, 31 августа было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 58-летней женщины.
Днем 26 августа женщина, с целью получения денег на содержание внучки, отправилась к бывшему сожителю своей дочери, проживающему в частном доме на одной из улиц города Тихвин, после чего пропала. В подвале дома, который ранее арендовал мужчина, было обнаружено тело погибшей, с явными признаками насильственной смерти.
По делу был задержан 31-летний злоумышленник.
В частном жилом доме 26 августа в доме подозреваемого между ним и потерпевшей произошел конфликт, в ходе которого он задушил свою жертву. После этого мужчина спрятал тело погибшей в подвальное помещение, а сам сменил место жительства.
В настоящее время следователи предъявили задержанному обвинение в убийстве. Ранее мужчина неоднократно был судим за совершение аналогичного преступления (убийства), а также за совершение преступлений сексуального характера.
Ivyborg.ru: последние новости
ОСАГО, повышение стипендий и усложнение выдачи кредитов: что изменится в жизни россиян с 1 сентября Группа подростков избила нескольких петербуржцев Мужчина в Кингисеппском районе убил топором пенсионера из Петербурга
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров занял жесткую позицию после убийства Захарченко
Назван инициатор убийства Захарченко
В ДНР захотели примкнуть «к большой России»
Новый глава ДНР высказался о позиции по России1413
«За глупость снова заплатит население»65
Видео
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия Войска
00:43
Форма, репосты и поборы: чего боятся родители школьников
Образование Статьи
00:51
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Общество Социология
00:36
Протесты против мигрантов охватили всю Германию
В мире
04:02
«Украина готовит наступление после убийства Захарченко»
В мире Статьи
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:44
Озвучены последние слова принцессы Дианы
Шоу-бизнес
05:05
Поклонская рассказала о своем медовом месяце
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение