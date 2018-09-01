Злоумышленник задушил жертву и спрятал ее тело в подвале дома в Тихвине

Неделю назад женщина отправилась в один из частных домов Тихвина , после чего пропала и ее местонахождение было не установлено. Бывший сожитель дочери потерпевшей задушил ее и спрятал тело в подвале дома.

Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе Следкома РФ по Ленобласти, 31 августа было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 58-летней женщины.

Днем 26 августа женщина, с целью получения денег на содержание внучки, отправилась к бывшему сожителю своей дочери, проживающему в частном доме на одной из улиц города Тихвин, после чего пропала. В подвале дома, который ранее арендовал мужчина, было обнаружено тело погибшей, с явными признаками насильственной смерти.

По делу был задержан 31-летний злоумышленник.

В частном жилом доме 26 августа в доме подозреваемого между ним и потерпевшей произошел конфликт, в ходе которого он задушил свою жертву. После этого мужчина спрятал тело погибшей в подвальное помещение, а сам сменил место жительства.

В настоящее время следователи предъявили задержанному обвинение в убийстве. Ранее мужчина неоднократно был судим за совершение аналогичного преступления (убийства), а также за совершение преступлений сексуального характера.