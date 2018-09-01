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Мужчина в Кингисеппском районе убил топором пенсионера из Петербурга
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Мужчина в Кингисеппском районе убил топором пенсионера из Петербурга 

Ivyborg.ru 54 минуты назад
Фото: Ivyborg.ru
В ходе ссоры мужчина в Кингисеппском районе Ленобласти несколько раз ударил пожилого мужчину топором по голове, в результате чего тот скончался на месте происшествия.
Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе Следкома РФ по Ленобласти, 01 сентября в частном доме, расположенном в СНТ «Корветна Купле» у деревни Вистино Кингисеппского района Ленобласти было обнаружено тело 71-летнего мужчины. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
На месте происшествия, по подозрению в совершении данного преступления был задержан 45-летний знакомый погибшего.
Вечером 31 августа потерпевший вместе со своим знакомым и сыном находился в дачном доме, где мужчины совместно распивали алкоголь. В ходе ссоры с хозяином дома, гость несколько раз ударил пожилого мужчину топором по голове, в результате чего тот скончался на месте происшествия.
Ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение различной категории преступлений.
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