В Индии задержали гражданина России, убившего девушку и сжегшего её тело

Житель Уфы приговорён к длительному сроку заключения за жестокое убийство своей знакомой.

Как передаёт сайт телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры , мужчина попросил девушку задержаться у него дома после вечеринки, затем ударил её ножом. Позже тело убитой девушки он сжёг в лесу.

На следующий день после совершения преступления мужчина спокойно улетел по ранее приобретённой путевке отдыхать в Индию.

После обнаружения тела обвиняемый был объявлен в международный розыск и задержан на курорте.

Приговором суда убийца был приговорен к 12 годам лишения свободы.

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