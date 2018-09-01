В Индии задержали гражданина России, убившего девушку и сжегшего её тело 

Житель Уфы приговорён к длительному сроку заключения за жестокое убийство своей знакомой.
Как передаёт сайт телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, мужчина попросил девушку задержаться у него дома после вечеринки, затем ударил её ножом. Позже тело убитой девушки он сжёг в лесу.
На следующий день после совершения преступления мужчина спокойно улетел по ранее приобретённой путевке отдыхать в Индию.
После обнаружения тела обвиняемый был объявлен в международный розыск и задержан на курорте.
Приговором суда убийца был приговорен к 12 годам лишения свободы.
Происшествия, последние новости: В Югре обнаружили убитым директора управляющей компании