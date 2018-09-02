СК завел уголовное дело по факту обнаружения тела девушки в чемодане в ЮВАО

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, после того как на юго-востоке Москвы обнаружили тело девушки, которое было спрятано в чемодане. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка ведомства.

Как уточнили в СК, уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство». Сотрудники ведомства проводят необходимые следственные действия, чтобы выяснить обстоятельства случившегося и установить личность потерпевшей.

Ранее сообщалось, что 31 августа вблизи забора по аллее Кремлевских Курсантов в ЮВАО прохожие нашли чемодан. В нем находилось тело девушки, предположительно 18−25 лет. При этом на теле не обнаружили каких-либо видимых телесных повреждений.