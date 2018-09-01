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ФБР задержало пятерых человек, готовивших стрельбу в школах
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ФБР задержало пятерых человек, готовивших стрельбу в школах 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
ФБР задержало пятерых человек в штате Нью-Мексико, которые тренировали детей для стрельбы по людям, в том числе, возможно, в школах. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Во дворе подозреваемых заметили 11 одетых в лохмотья детей, предположительно детей самих подозреваемых. Также на территории участка нашли тело трехлетнего мальчика, который, скорее всего, тоже является сыном одного из задержанных.
По данным следствия, задержанные учили детей обращаться с оружием и нападать на учителей и сотрудников правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что неизвестные застрелили подростка около школы в Калифорнии.
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