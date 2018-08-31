Установлены личности совершивших убийство Захарченко

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы республики Алёну Алексееву.

«По горячим следам правоохранителям удалось установить личности террористов. По данным силовиков, взрыв был произведён по заказу СБУ », — сказала она.

По её словам, украинские власти не способны сражаться в открытую и действуют «исключительно антигуманными террористическими методами».

Ранее в ДНР ввели план «Перехват» в связи с убийством Захарченко.

Также в республике заявляли о задержании подозреваемых в убийстве Захарченко.