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Установлены личности совершивших убийство Захарченко
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Установлены личности совершивших убийство Захарченко 

RT на русском + ещё 2 44 минуты назад
Правоохранительные органы установили личности террористов, которые совершили убийство лидера самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы республики Алёну Алексееву.
«По горячим следам правоохранителям удалось установить личности террористов. По данным силовиков, взрыв был произведён по заказу СБУ», — сказала она.
По её словам, украинские власти не способны сражаться в открытую и действуют «исключительно антигуманными террористическими методами».
Ранее в ДНР ввели план «Перехват» в связи с убийством Захарченко.
Также в республике заявляли о задержании подозреваемых в убийстве Захарченко.
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