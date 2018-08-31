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Чемодан с телом девушки обнаружен в Москве
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Чемодан с телом девушки обнаружен в Москве 

News.ru 1 час назад
В московском районе Люблино велосипедист обнаружил у торгового комплекса «Москва» чемодан с телом девушки внутри. Умершей на вид 18 — 25 лет.
По данным ГСУ СКР по Москве, признаков насильственной смерти на теле девушки не обнаружено, передает РИА Новости.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность девушки.
Ранее, 19 августа тело человека было найдено на крыше электрички рядом с железнодорожной станцией «Лось» в Москве. Для извлечения тела железнодорожники отключили линию электропередач.
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