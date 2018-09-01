Фракция «Единой России» проработает сохранение региональных мер соцподдержки пенсионеров в новом составе Госсобрания

Башкирии партийцы поддержали инициативу Генсовета «Единой России» о сохранении региональных мер социальной поддержки, ранее установленных для лиц пенсионного возраста. Об этом сообщил Секретарь регионального отделения Партии, Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев 31 августа на заседании Регионального политсовета.

«Единая Россия» уже провела широкие общественные обсуждения по изменению пенсионной системы, в том числе в ряде городов и районов Башкортостана. Как отметил Константин Толкачев , новая система позволит сохранить на рынке труда квалифицированные, компетентные кадры, настоящих профессионалов с опытом работы, даст им возможность достойного заработка. При этом, необходимо защитить права граждан предпенсионного возраста в юридическом и финансовом отношении — в вопросах неправомерного увольнения, а также назначения им достойных пособий по безработице — в случае добровольного увольнения.

— Необходимо тщательно проработать вопросы профессиональной подготовки и переподготовки кадров предпенсионного возраста, их регулярной диспансеризации. Об этом подробно говорил Президент России Владимир Путин в рамках своего телеобращения 29 августа, — сказал Константин Толкачев.

Глава государства поддержал предложения, которые в том числе были высказаны и в нашей республике. Прежде всего, это выход на пенсию для женщин по достижению 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей, сохранение льгот, которые раньше можно было получить только при выходе на пенсию, а теперь они будут назначаться при достижении возраста 55 и 60 лет для женщин и мужчин.

— Акцентирую ваше внимание на том, что «Единая Россия» также выступает за сохранение данных льгот. В соответствии с решением Генерального совета Партии от 20 августа 2018 года мы выступаем за сохранение региональных мер социальной поддержки, ранее установленных для лиц пенсионного возраста, в отношении лиц старшего возраста, а именно: для мужчин, достигших 60 лет, и женщин, достигших 55 лет. Сюда входят льготный проезд на общественном транспорте, льготы по оплате услуг ЖКХ, земельного налога и налога на имущество. Мы также должны сохранить все региональные доплаты и компенсации, льготы по социальному и медицинскому обслуживанию, — сказал Константин Толкачев.

Над реализацией данной инициативы фракция «Единой России» будет детально работать в новом составе Госсобрания.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook