В ДНР пообещали отомстить Киеву за смерть Захарченко

Ранее сообщалось, что глава ДНР Захарченко погиб в результате взрыва в центре Донецка. Также в результате взрыва был ранен ранен министр доходов и сборов ДНР.

По словам Пушилина, покушение на Захарченко является «очередной агрессией» со стороны Украины.

"Глава Донецкой Народной Республики погиб в результате взрыва, который произошел ориентировочно в 17.00. Донецк отомстит за это преступление", — сказал Пушилин.

Ранее в ДНР назвали терактом покушение на Захарченко.