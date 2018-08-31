13 человек спасли при пожаре в квартире на востоке Москвы

«Пожар произошел в квартире по адресу: улица Сталеваров, дом 4, корпус 3. Загорание происходило в одной из комнат двухкомнатной квартиры на восьмом этаже, горели личные вещи. В 18:00 пожар ликвидирован. В ходе тушения возгорания спасены 13 человек, из них двое детей. Также было выведено 11 человек», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что информация о пострадавших не поступала.