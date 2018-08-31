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13 человек спасли при пожаре в квартире на востоке Москвы
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13 человек спасли при пожаре в квартире на востоке Москвы 

РИАМО 57 минут назад
Фото: РИАМО
В одной из двух комнат жилой квартиры на востоке Москвы произошел пожар, спасатели вывели 13 человек, среди них двое детей, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по столице.
«Пожар произошел в квартире по адресу: улица Сталеваров, дом 4, корпус 3. Загорание происходило в одной из комнат двухкомнатной квартиры на восьмом этаже, горели личные вещи. В 18:00 пожар ликвидирован. В ходе тушения возгорания спасены 13 человек, из них двое детей. Также было выведено 11 человек», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что информация о пострадавших не поступала.
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