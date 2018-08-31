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ДНР пообещала отомстить за убийство Захарченко
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ДНР пообещала отомстить за убийство Захарченко 

Lenta.ru + ещё 11 15 минут назад
Фото: Парламентская газета
Глава Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в комментарии Донецкому агентству новостей заявил, что республика отомстит за убийство главы Александра Захарченко.
«Донецк отомстит за это преступление», — пообещал Пушилин. Также он назвал произошедшее «очередной агрессией со стороны Украины».
Захарченко получил смертельное ранение при взрыве, произошедшем 31 августа в донецком кафе «Сепар», которое расположено недалеко от его резиденции. Также в инциденте пострадали еще трое человек, в том числе, министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев. Власти непризнанной республики считают произошедшее терактом.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает убийство Захарченко как теракт, а также обвинила в этом украинские власти.
В свою очередь, Служба безопасности Украины (СБУ) предположила, что убийство главы ДНР является «результатом междоусобных войн», однако, по одной из версий, за преступлением может стоять Москва.
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