13 человек спасли при пожаре в квартире на востоке Москвы 

В одной из двух комнат жилой квартиры на востоке Москвы произошел пожар, спасатели вывели 13 человек, среди них двое детей, сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по столице, передает РИАМО.
"Пожар произошел в квартире по адресу: улица Сталеваров, дом 4, корпус 3. Загорание происходило в одной из комнат двухкомнатной квартиры на восьмом этаже, горели личные вещи. В 18:00 пожар ликвидирован. В ходе тушения возгорания спасены 13 человек, из них двое детей. Также было выведено 11 человек", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что информация о пострадавших не поступала.