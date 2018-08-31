В Балашовском районе из озера достали тело мужчины и его автомобиль

На территории Балашовского района в озере около села Котоврас было обнаружено тело мужчины, который ранее пропал. Было известно только то, что он уехал из дома на своём автомобиле «ВАЗ-2114» и не вернулся.

Как сообщает портал ЧП-Саратов, местный житель увидел в воде руку утопленника и обратился в службу спасения. Спасатели достали тело и передали его следственно-оперативной группе. Автомобиль прицепили тросом к трактору и вытащили на сушу.

В настоящее время проводится выяснение всех обстоятельств и причин гибели мужчины.

Напомним, недавно стало известно ещё об одном несчастном случае на воде. В Дергачёвском районе утонул рыбак.