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В Балашовском районе из озера достали тело мужчины и его автомобиль
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Захарченко смертельно ранен

В Балашовском районе из озера достали тело мужчины и его автомобиль 

САРАТОВ24 38 минут назад
Фото: САРАТОВ24
На территории Балашовского района в озере около села Котоврас было обнаружено тело мужчины, который ранее пропал. Было известно только то, что он уехал из дома на своём автомобиле «ВАЗ-2114» и не вернулся.
Как сообщает портал ЧП-Саратов, местный житель увидел в воде руку утопленника и обратился в службу спасения. Спасатели достали тело и передали его следственно-оперативной группе. Автомобиль прицепили тросом к трактору и вытащили на сушу.
В настоящее время проводится выяснение всех обстоятельств и причин гибели мужчины.
Напомним, недавно стало известно ещё об одном несчастном случае на воде. В Дергачёвском районе утонул рыбак.
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