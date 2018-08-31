Макаров: дискриминацию по возрасту со стороны работодателей пресекут при помощи «кнута и пряника»

Лояльное отношение работодателей к гражданам предпенсионного возраста простимулируют кнутом и пряником, заявил председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров на пресс-конференции в пятницу.

Усиление ответственности работодателей вплоть до уголовной за дискриминацию граждан предпенсионного возраста, предложенную президентом России Владимиром Путиным , глава думского комитета назвал адекватной реакцией на сложившуюся ситуацию на рынке труда, но предостерёг от поспешных действий, заметив, что помимо возможных карательных мер президент озвучил и необходимость предусмотреть стимулирующие способы воздействия.

«Здесь очень важно, что сказал президент — помимо принудительных мер, нужны стимулирующие. Сейчас в этом направлении мы работаем с профсоюзами. Да, с одной стороны должен появиться кнут, но чтобы одновременно был и пряник. Чтобы работодатели были заинтересованы в приёме на работу граждан предпенсионного возраста», — сказал Макаров.

Что касается «кнута», то предложенную президентом меру, по словам депутата, можно рассматривать, как надёжный инструмент в борьбе с недобросовестным злоупотреблением юридическим правом.

«Мера позволяет исключить возможность дискриминации по возрасту, — подчеркнул парламентарий. — Человек должен знать, что его в случае нарушения закона ждет сначала административная ответственность — штраф, но если продолжает нарушать, то и уголовная. Это предложение абсолютно корректно. Бизнес не сомневается, что такая ответственность нужна, но предлагает осторожно подходить к проблеме».

В свою очередь вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова напомнила в ходе пресс-конференции, что в процессе обсуждения правительственных инициатив многие люди предпенсионного возраста выражали беспокойство по поводу возможных увольнений.

«Хотя Трудовой кодекс запрещает увольнять, но мы видим, что в объявлениях о приёме на работу заранее устанавливается дискриминация по возрасту. Эти тревоги и были учтены в предложенных президентом мерах», — уточнила она.

Ранее « Парламентская газета » сообщала, что 31 августа в Госдуме состоялось заседание рабочей группы по совершенствованию пенсионного законодательства. Участники обсудили президентские инициативы, касающиеся снижения возраста выхода на пенсию для женщин, досрочных пенсий для многодетных матерей, сохранения действующего порядка предоставления льгот по налогам на землю и недвижимость, а также проработают вопросы, направленные на защиту прав работников предпенсионного возраста.

Открывая заседание рабочей группы, спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что к законопроекту о совершенствовании пенсионного законодательства поступило более 100 поправок, в связи с чем список законов, в которые будут внесены поправки, существенно расширится. Он также добавил, что основной целью является создание такой пенсионной системы, «которая стала бы эффективной, устойчивой и работала на повышение благосостояния пенсионеров».

Ранее, 29 августа, президент России в телеобращении объяснил, зачем нужны изменения пенсионной системы. Если ничего не предпринять, сказал Путин, то у государства просто не хватит денег для индексации пенсий, после чего и сама регулярная их выплата может стать проблемой, как это уже и было в 90-е.

Глава государства констатировал, что изменения позволят «не просто сохранить уровень доходов пенсионеров, но и обеспечить их устойчивый рост». Так, с 2019 года выплаты будут индексироваться на семь процентов, что в два раза выше прогнозируемой инфляции.

Ежегодно пенсия по старости для неработающих пенсионеров в среднем будет увеличиваться на тысячу рублей, и к 2024 году она может составить уже 20 тыс. рублей в месяц.

Чтобы всё это не осталось на словах, Путин призвал заложить в законопроект о пенсионной системе механизм ежегодного увеличения пенсий. Сделать это он поручил ко второму чтению документа в Госдуме.