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СКР опубликовал видео с подозреваемым в убийстве полицейского в Москве
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СКР опубликовал видео с подозреваемым в убийстве полицейского в Москве 

ТК «Звезда» + ещё 13 26 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Следственный комитет продолжает разбираться в обстоятельствах убийства полицейского в Московском метрополитене.
Следователи опубликовали видео с подозреваемым в убийстве сотрудника полиции на станции метро «Курская». Ими установлен мужчина, которого проверяют на причастность к совершению преступления.
«По факту причинения смерти сотруднику полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника полиции)», — отметили в ведомстве.
По данным следователей, вечером 2 сентября было обнаружено тело полицейского с огнестрельным ранением в голову на станции «Курская» Московского метрополитена.
Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, подозреваемого уже задержали.
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