СКР опубликовал видео с подозреваемым в убийстве полицейского в Москве

Следственный комитет продолжает разбираться в обстоятельствах убийства полицейского в Московском метрополитене.

Следователи опубликовали видео с подозреваемым в убийстве сотрудника полиции на станции метро «Курская». Ими установлен мужчина, которого проверяют на причастность к совершению преступления.

«По факту причинения смерти сотруднику полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника полиции)», — отметили в ведомстве.

По данным следователей, вечером 2 сентября было обнаружено тело полицейского с огнестрельным ранением в голову на станции «Курская» Московского метрополитена.