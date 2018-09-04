Ещё
Мужчине предъявлено обвинение в убийстве полицейского в столичном метро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве полицейского в столичном метро 

BFM.RU + ещё 22 1 час назад
Фото: Управа района Северное Бутово
Следствие предъявило обвинение 42-летнему мужчине, который подозревается в убийстве сотрудника полиции в московском метро. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), сообщается на сайте ГСУ СК по столице.
Поздно вечером 2 сентября в подсобном помещении на станции метро «Курская» Московского Метрополитена обнаружено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы. Этот полицейский ранее остановил мужчину для проверки документов. Преступник сбежал, но затем его удалось задержать.
BFM.RU: последние новости
Костин принес извинения Джонсону Губернатор Подмосковья открыл участок скоростной дороги «Москва – Санкт-Петербург» Минкомсвязи предупредил об ажиотажном спросе на ТВ-приставки в конце года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прилепин назвал убийц Захарченко311
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму70
«Всё решали секунды»6
Мятого Порошенко застукали в самолете233
Япония возмущена действиями РФ499
Видео
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
00:33
В Индии разбился МиГ-27
Происшествия Армия
01:49
Порошенко внес закон о приветствии «Слава Украине»
В мире Армия
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
04:12
Почему охрана Захарченко оказалась бессильна
Украина В мире
01:13
Украина намерена разместить военные базы НАТО
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение