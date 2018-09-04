Мужчине предъявлено обвинение в убийстве полицейского в столичном метро

Следствие предъявило обвинение 42-летнему мужчине, который подозревается в убийстве сотрудника полиции в московском метро. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов ), сообщается на сайте ГСУ СК по столице.

Поздно вечером 2 сентября в подсобном помещении на станции метро «Курская» Московского Метрополитена обнаружено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы. Этот полицейский ранее остановил мужчину для проверки документов. Преступник сбежал, но затем его удалось задержать.