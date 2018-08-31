В Татарстане несовершеннолетнего отправили под домашний арест из-за смерти избитого мужчины

В городе Набережные Челны ( Татарстан ) суд отправил под домашний арест 17-летнего местного жителя, который был задержан по подозрению в избиении группой подростков 49-летнего мужчины.

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источник в суде, подозреваемый отправлен под домашний арест до 20 сентября.

Напомним, вечером 17 июля 2018 года мужчина сделал замечание группе подростков, которые грызли семечки на детской площадке.

Однако молодым людям это не понравилось. Они набросились на мужчину и избили его, в результате чего последний потерял сознание и скончался.

По заключению экспертов, смерть наступила в результате инфаркта миокарда. Также в ходе судебно-медицинской экспертизы на теле погибшего были обнаружены повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.

По данному было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Ростовской области 17-летняя девушка набросилась с ножом на соседа-пенсионера за то, что он попросил её громко не шуметь во время распития спиртных напитков.

Происшествие, новости: Камчатские подростки избили до смерти бомжа