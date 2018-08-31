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Житель Петрозаводска убил двух человек
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Житель Петрозаводска убил двух человек 

Карельские вести + ещё 1 1 час назад
Фото: Карельские вести
Обвиняемому в двойном убийстве в Петрозаводске грозит пожизненный срок.
Как сообщили в следственном комитете, закончено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Петрозаводска, который обвиняется в убийстве.
По версии следствия 12 сентября 2017 года наркозависимый мужчина, находясь в состоянии опьянения, избил женщину, нанеся ей не менее 11 ударов, а затем задушил ее проводом. Затем он избил мужчину. От полученных травм оба скончались.
Обвиняемый сейчас находится под арестом, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде пожизненного лишения свободы.
По материалам: ptzgovorit.ru
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