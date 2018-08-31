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В Заречной части Тюмени ремонт теплосетей завершат до 15 сентября
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В Заречной части Тюмени ремонт теплосетей завершат до 15 сентября 

Уральский меридиан + ещё 1 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
В Заречной части Тюмени реализуется проект по замене 211 метров теплотрассы. Решение о необходимости проведения внепланового ремонта «Урало-Сибирской теплоэнергетической компанией» и городской Администрацией было принято по итогам прохождения отопительного сезона 2017-2018 гг.
«Мы провели совместную оценку технических проектных решений и стоимости необходимых работ. После окончания капитального ремонта УСТЭК, как арендатор муниципальных сетей, будет освобожден от платежей за пользование имуществом на ту сумму, которая была потрачена на проведение работ. Целевое расходование средств позволяет снижать повреждаемость городских теплосетей и улучшать их состояния», — во время посещения объекта отметил заместитель главы Администрации города Тюмени Павел Перевалов.
«В прошлом отопительном периоде на участке тепломагистрали в районе дома №65 по ул. Газовиков произошло 4 технологических инцидента. Причиной тому стала наружная язвенная коррозия труб. Капитальный ремонт изношенного теплопровода повысит надежность системы теплоснабжения и обеспечит непрерывность подачи тепловой энергии в более чем 50 жилых домов», — подчеркнул Александр Перекальский, генеральный директор УСТЭК.
В настоящий момент подрядная организация проводит земляные работы и демонтирует ветхие тепловые сети. Проектом предусмотрена прокладка труб диаметром 600 мм в ППУ-изоляции с системой оперативного дистанционного контроля.
В целях уменьшения зоны ограничения горячего водоснабжения (ГВС) в прилегающих микрорайонах введена временная схема подачи тепловой энергии. Выполнение работ будет вестись под особым контролем со стороны УСТЭК с целью исполнения заявленных сроков.
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