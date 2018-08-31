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Житель Чайковского убил старшего брата, а тело бросил в канализацию
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Житель Чайковского убил старшего брата, а тело бросил в канализацию 

АиФ Пермь 43 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
Суд Чайковского вынес приговор 21-летнему местному жителю, который признан судом виновным в «Убийстве». Весной этого года между двумя братьями вспыхнул конфликт. Оба уже были достаточно разгорячены алкоголем. В какой-то момент младший брат схватил нож и нанёс старшему множественные удары в область груди и шеи.
«От полученных ранений мужчина скончался на месте, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. — Чтобы скрыть следы преступления молодой человек вместе со своим знакомым вытащили тело убитого и сбросили его в канализационный колодец. Спустя время убитый был обнаружен прохожими.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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