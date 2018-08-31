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Петербуржец изрезал ножом бывшего свекра, вывез его тело в лес, облил бензином и поджог
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Петербуржец изрезал ножом бывшего свекра, вывез его тело в лес, облил бензином и поджог 

Ivyborg.ru 50 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
Петербуржец обвиняется в убийстве бывшего свекра в Ломоносовском районе Ленобласти. Он нанес ему 19 ударов ножом в грудь и живот. Злоумышленник погрузил тело погибшего и его личные вещи в багажник автомобиля, после чего вывез в лес, где облил тело бензином и поджог.
Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе Следкома РФ по Ленобласти, завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Санкт-Петербурга. Он обвиняется в убийстве.
С 23 на 24 сентября 2017 года обвиняемый находился в квартире в Петербурге, где в ходе ссоры со своим бывшим свекром, нанес не менее 19 ударов ножом в грудь и живот 75-летнего потерпевшего. От полученных травм он скончался на месте происшествия. С целью сокрытия следов совершенного преступления, злоумышленник арендовал автомобиль, в багажник которого погрузил тело погибшего и его личные вещи, после чего вывез в лесной массив в район автодороги Петродворец — Кейкино Ломоносовского района Ленобласти, где облил тело бензином и поджог.
Погибший последние 20 лет проживал в другой стране, в Санкт-Петербург приехал накануне произошедшего по личным делам, где его встретил бывший зять.
Мотивом совершенного преступления послужило нелестное высказывание пожилого мужчины в адрес обвиняемого относительно его отцовских обязанностей по содержанию малолетнего ребенка, который после развода родителей остался проживать с дочерью погибшего.
Злоумышленник задержан под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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