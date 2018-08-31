Петербуржец изрезал ножом бывшего свекра, вывез его тело в лес, облил бензином и поджог

Петербуржец обвиняется в убийстве бывшего свекра в Ломоносовском районе Ленобласти . Он нанес ему 19 ударов ножом в грудь и живот. Злоумышленник погрузил тело погибшего и его личные вещи в багажник автомобиля, после чего вывез в лес, где облил тело бензином и поджог.

Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе Следкома РФ по Ленобласти, завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Санкт-Петербурга . Он обвиняется в убийстве.

С 23 на 24 сентября 2017 года обвиняемый находился в квартире в Петербурге, где в ходе ссоры со своим бывшим свекром, нанес не менее 19 ударов ножом в грудь и живот 75-летнего потерпевшего. От полученных травм он скончался на месте происшествия. С целью сокрытия следов совершенного преступления, злоумышленник арендовал автомобиль, в багажник которого погрузил тело погибшего и его личные вещи, после чего вывез в лесной массив в район автодороги Петродворец — Кейкино Ломоносовского района Ленобласти, где облил тело бензином и поджог.

Погибший последние 20 лет проживал в другой стране, в Санкт-Петербург приехал накануне произошедшего по личным делам, где его встретил бывший зять.

Мотивом совершенного преступления послужило нелестное высказывание пожилого мужчины в адрес обвиняемого относительно его отцовских обязанностей по содержанию малолетнего ребенка, который после развода родителей остался проживать с дочерью погибшего.

Злоумышленник задержан под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.