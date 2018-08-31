Основателю фонда «Вера» начали угрожать черные риелторы

По словам основателя фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер, трое черных риелторов попытались выкрасть одну из пациенток. Они угрожали сотрудникам и нарушали общественный порядок, затем в адрес Федермессер и ее семьи начали поступать угрозы.

Директор московского многопрофильного центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Нюта Федермессер заявила на своей странице в Facebook, что инцидент произошел в минувшую среду:

«Предположительно шайка черных риэлтеров пыталась выкрасть у нас пациентку. Одинокую и немолодую. Совершенно беспомощную, которая попала в больницу с голодной язвой, по скорой, а потом была переведена к нам. Эти люди преследовали ее сначала в больнице им. Юдина, а потом нашли и у нас», — сообщила Нюта, отметив, что у пациентки зафиксированы множественные застарелые переломы повсюду, она ест, «как дети военного времени, испуганно оглядываясь», весит 32 килограмма.

Поводом для преследования пожилой женщины стало то, что она является хозяйкой большой трехкомнатной квартиры на Каширском шоссе.

Через неделю пребывания в хосписе к ней пришли посетители: некая Нарине Даниелян и двое мужчин.

«Они быстренько написали заявление, что она просит отпустить ее домой в связи с утратой доверия медперсоналу, она поставила там подпись, и лечащий врач готов бы и отпустить, но вспомнил как и почему она к нам попала. Нарине ни на секунду не выходила с бабушкой из физического контакта. Одной рукой бабушку держит. Другой все снимает на камеру телефона. Орет. «Вы преступники, убийцы, вы ее выкрали, силой удерживаете, вы воры!», — написала Федермессер.

По словам общественницы, трое посетителей парализовали работу отделения. Они не давали бабушке пообедать, на повышенных тонах угрожая тем, что ее хотят отравить.

«Бабушка уже была совершенно загипнотизирована и говорила: это мое доверенное лицо, я поеду только с ними, я хочу домой, я буду делать так, как скажет Нарине, Короче говоря, их с воплями и криками забрала полиция. Сказали нам, что с точки зрения закона, удерживать их больше пары часов не получится. То есть у нас была пара часов, чтобы бабушку эвакуировать…», — сообщила Нюта Федермессер.

После того, как скандалисты были выпущены из отделения полиции, общественный деятель стала получать на Facebook угрозы в адрес своей семьи, к тому же пострадал ее автомобиль.

«Незнакомые мужчины спросили, поняла ли я, что это значит, а потом выяснилось, что пострадал и автомобиль, соседний с машиной еще одной моей сотрудницы, как раз той, которая быстро нашла в интернете информацию о черных риэлтерах из Питера — Артуре и Нарине Даниелян и Андрее Карцеве — и которая во время конфликта инструктировала нас всех по поводу прав бабушки и по поводу поведения ее гостей», — сообщила Федермессер, уточнив, что написала заявление в полицию.