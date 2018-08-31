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Власти Красноярска «прикроют» ветхие дома яркими баннерами к Универсиаде-2019
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Власти Красноярска «прикроют» ветхие дома яркими баннерами к Универсиаде-2019 

360tv.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Старые дома в Красноярске завесят красивыми и яркими фонобаннерами, чтобы скрыть разрушенные и потертые фасады от глаз гостей грядущей Универсиады. Об этом сообщила «Афиша. Daily».
Обустройство коснется не только жилых домов, но и подпорных стен, гаражей и заброшенных построек. На красоту планируют выделить 10 миллионов рублей из бюджета. «Согласно документации, плакаты также могут появиться и на других объектах, требующих придания эстетического вида, посредством оформления фотобаннерами», — пишет издание.
Ранее красноярская администрация поручила убрать с улиц больше тысяч рекламных баннеров и щитов по той причине, что они портят облик города. Также в преддверии Универсиады власти разработали инициативу «сделать внешний вид города более привлекательным, создав его единый архитектурный стиль» путем запрета остекленных балконов, лоджий и кондиционеров на фасадах многоэтажек.
Накануне стало известно, что аварийные дома на Волочаевской улице, где строится трасса к «Платинум Арена», закроют высокими шумопоглащающими экранами серого цвета. Владельцы домов не согласились на условия сноса, поэтому было решено их оградить от дороги.
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