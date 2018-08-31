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Два человека погибли при вспышке огня на авиазаводе в Самаре
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Два человека погибли при вспышке огня на авиазаводе в Самаре 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
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