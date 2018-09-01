Следователи продолжают споры с прокуратурой по делу о гибели девочки

Следственный отдел Пуровского района не оставляет попыток обжаловать постановление прокуратуры о закрытии уголовного дела в отношении женщины, которую подозревают в причинении смерти своей двухлетней дочери по неосторожности.

Напомним, речь идет о трагедии, которая разыгралась 15 июля 2018 года на реке Пяку-Пур. Женщина посадила свою маленькую дочь на плечи и решила перейти реку вброд. Она шла по мелководью, но в какой-то момент оступилась и попала в яму глубиной не меньше 5 метров. И мама, и ее дочь начали тонуть. На помощь подоспели люди: женщину спасли, а ребенок погиб.

Как полагают следователи, ответственность за трагедию должна понести мать девочки, поскольку она должна была позаботиться о безопасности ребенка и, как минимум, надеть на нее жилет. С такими выводами не согласился районный прокурор, он заявил, что женщина не могла знать о яме на дне реки, а потому не могла предвидеть опасность.