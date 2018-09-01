Следователи продолжают споры с прокуратурой по делу о гибели девочки 

Следственный отдел Пуровского района не оставляет попыток обжаловать постановление прокуратуры о закрытии уголовного дела в отношении женщины, которую подозревают в причинении смерти своей двухлетней дочери по неосторожности.
Напомним, речь идет о трагедии, которая разыгралась 15 июля 2018 года на реке Пяку-Пур. Женщина посадила свою маленькую дочь на плечи и решила перейти реку вброд. Она шла по мелководью, но в какой-то момент оступилась и попала в яму глубиной не меньше 5 метров. И мама, и ее дочь начали тонуть. На помощь подоспели люди: женщину спасли, а ребенок погиб.
Как полагают следователи, ответственность за трагедию должна понести мать девочки, поскольку она должна была позаботиться о безопасности ребенка и, как минимум, надеть на нее жилет. С такими выводами не согласился районный прокурор, он заявил, что женщина не могла знать о яме на дне реки, а потому не могла предвидеть опасность.
Постановление об отмене возбужденного дела следователь обжаловал дважды, однако безрезультатно. «С момента образования Следственного комитета России защита прав детей является одним из приоритетных направлений деятельности ведомства. В силу действующего законодательства следователи СК уполномочены расследовать уголовные дела о преступлениях в отношении детей. В связи с этим на следственные органы также возложена обязанность защиты прав потерпевших в уголовном судопроизводстве», — сообщается на сайте окружного СК.