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На севере Волгограда продлят автобусный маршрут №43
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На севере Волгограда продлят автобусный маршрут №43 

АиФ Волгоград + ещё 1 30 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
С 1 сентября автобус №43 будет ездить до площади Возрождения. Таким образом, для жителей отдаленных микрорайонов, расположенных на севере города, появится прямой маршрут до Первой продольной магистрали.
Как сообщает пресс-служба мэрии, конечными остановками автобуса станут «ОАО „ВГАЗ-Суал“ и „Площадь Возрождения“. Согласно новому маршруту, после остановки „Тарифная“ транспорт будет ехать по улице Таращанцев до проспекта Металлургов, после чего поворачивать на улицу Кузнецова и через остановку „39 Гвардейской дивизии“ курсировать до новой конечной.
Изменение маршрута автобуса обеспечит транспортной доступностью не только крупный жилой массив отдаленных районов города, но и клиническую больницу №5, поликлиники №2 и 20, а также МФЦ, совет ветеранов, ПФР, налоговую инспекцию и другие соцобъекты. Кроме того, у жителей Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов появится прямой маршрут до рынка „Восток“.
Отметим, что на площади Возрождения волгоградцы смогут пересаживаться на другие автобусы, троллейбус и СТ.
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