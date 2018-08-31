На севере Волгограда продлят автобусный маршрут №43

С 1 сентября автобус №43 будет ездить до площади Возрождения. Таким образом, для жителей отдаленных микрорайонов, расположенных на севере города, появится прямой маршрут до Первой продольной магистрали.

Как сообщает пресс-служба мэрии, конечными остановками автобуса станут «ОАО „ВГАЗ-Суал“ и „Площадь Возрождения“. Согласно новому маршруту, после остановки „Тарифная“ транспорт будет ехать по улице Таращанцев до проспекта Металлургов, после чего поворачивать на улицу Кузнецова и через остановку „39 Гвардейской дивизии“ курсировать до новой конечной.

Изменение маршрута автобуса обеспечит транспортной доступностью не только крупный жилой массив отдаленных районов города, но и клиническую больницу №5, поликлиники №2 и 20, а также МФЦ, совет ветеранов, ПФР налоговую инспекцию и другие соцобъекты. Кроме того, у жителей Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов появится прямой маршрут до рынка „Восток“.

Отметим, что на площади Возрождения волгоградцы смогут пересаживаться на другие автобусы, троллейбус и СТ.