Мужчина угрожал взорвать гранату из-за шумного ремонта в центре Москвы 

Столичная полиция задержала подозреваемого в хулиганстве в Пресненском районе, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«Поступила информация о том, что мужчина угрожает взорвать гранату на ул. Костикова, д. 7. Гражданин заявил, что его раздражают шумные ремонтные работы, и потребовал прекратить их. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого», — сказал собеседник агентства.
Источник не уточнил, нашли ли у задержанного гранату. Сотрудники МВД разбираются в произошедшем.