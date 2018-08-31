Мужчина угрожал взорвать гранату из-за шумного ремонта в центре Москвы

«Поступила информация о том, что мужчина угрожает взорвать гранату на ул. Костикова, д. 7. Гражданин заявил, что его раздражают шумные ремонтные работы, и потребовал прекратить их. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого», — сказал собеседник агентства.

Источник не уточнил, нашли ли у задержанного гранату. Сотрудники МВД разбираются в произошедшем.