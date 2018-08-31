Следователи устанавливают личность погибшего мужчины во время пожара на Содемском переулке

Пожар в деревянном нежилом доме произошел накануне вечером. По предварительной версии возгорание случилось в результате неосторожного обращения с огнем. На месте обнаружено тело погибшего.

Первые подразделения к месту происшествия прибыли уже через пару минут. Огонь охватил оба этажа деревянного дома. Выгорела вся внутренняя отделка. В процессе тушения пожара в доме был обнаружен труп мужчины средних лет.